Честер Беннингтон в одном из последних интервью заявлял, что борется с демонами. Слова покончившего с собой вокалиста Linkin Park передаёт журнал The Mirror.



«Это была тяжёлая работа для меня. Мне пришлось открыться моим друзьям, написать об этом, ходить на терапию и бороться с демонами», — заявил Беннингтон.



Беннингтон в том интервью рассказал, что работа над последним альбомом группы One More Light помогла ему справиться с «самым тёмным периодом» в его жизни. Свой прошлый период в карьере музыкант называл «сущим адом». 20 июля 41-летний Беннингтон повесился в собственном доме в Лос-Анджелесе.