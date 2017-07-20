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Российские фанаты Linkin Park запустили хэштег в честь умершего солиста

Российские фанаты Linkin Park запустили хэштег в честь умершего солиста
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Российские фанаты группы Linkin Park после сообщений о смерти фронтмена Честера Беннигтона запустили в Twitter хэштег #RussiaPrayForChester ("Россия молится за Честера").
Многие из них отметили, что Linkin Park стала первой музыкальной командой, которую они начали слушать еще в юности.
Ранее западное издание TMZ со ссылкой на собственные источники сообщило, что тело Беннингтона было обнаружено в его частном доме в Калифорнии утром в четверг, 20 июля.
Позже с подтверждением этого факта выступили сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес.
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