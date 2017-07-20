Российские фанаты Linkin Park запустили хэштег в честь умершего солиста

Российские фанаты группы Linkin Park после сообщений о смерти фронтмена Честера Беннигтона запустили в Twitter хэштег #RussiaPrayForChester ("Россия молится за Честера").

Многие из них отметили, что Linkin Park стала первой музыкальной командой, которую они начали слушать еще в юности.

Спасибо за мое детство.

Спасибо за все эти годы.

Пени linkin park - это то, что я буду нести с собой всю жизнь

#RussiaPrayForChester— Дженни (@d_weihn) 20 июля 2017 г.

#RussiaPrayForChester

моя первая рок-группа.

моя первая любовь до гроба.

моя первая и самая глубокая потеря.

покойся с миром, легенда. pic.twitter.com/T4bu7YqwQQ— вøкзальныйлюцифер|15 (@dead_enoot) 20 июля 2017 г.

#RussiaPrayForChester

Спасибо за мой первый рок, Честер

Всегда буду подпевать твоим песням, дружище— Джеймс | Prongs 💜 (@unimoony) 20 июля 2017 г.

Ранее западное издание TMZ со ссылкой на собственные источники сообщило, что тело Беннингтона было обнаружено в его частном доме в Калифорнии утром в четверг, 20 июля.

Позже с подтверждением этого факта выступили сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес.