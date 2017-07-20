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Музыкант Linkin Park отреагировал на смерть лидера группы

Музыкант Linkin Park отреагировал на смерть лидера группы
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Музыкант Linkin Park Майк Шинода подтвердил, что солист группы Честер Беннингтон покончил с собой. Он сообщил об этом в своем аккаунте Twitter.
«Шокирован и убит горем, это правда. Официальное заявление будет сделано, как только возможно», - написал он.
Ранее западное издание TMZ со ссылкой на собственные источники сообщило, что тело Беннингтона было обнаружено в его частном доме в Калифорнии утром в четверг, 20 июля.
Позже с подтверждением этого факта выступили сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес.
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Майк Шинода
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