Музыкант Linkin Park отреагировал на смерть лидера группы

Музыкант Linkin Park Майк Шинода подтвердил, что солист группы Честер Беннингтон покончил с собой. Он сообщил об этом в своем аккаунте Twitter.

«Шокирован и убит горем, это правда. Официальное заявление будет сделано, как только возможно», - написал он.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 июля 2017 г.

Ранее западное издание TMZ со ссылкой на собственные источники сообщило, что тело Беннингтона было обнаружено в его частном доме в Калифорнии утром в четверг, 20 июля.

Позже с подтверждением этого факта выступили сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес.