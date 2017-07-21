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Основатель Linkin Park прокомментировал смерть фронтмена группы
Основатель американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода прокомментировал смерть фронтмена коллектива Честера Беннигтона.
«Я потрясен и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет опубликовано, как только мы его составим», — написал он в своем Twitter.
Shocked and heartbroken, but it s true. An official statement will come out as soon as we have one.
— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 июля 2017 г.
Напомним, что солиста Linkin Park Честера Беннингтона обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии 20 июля.
По словам следователей, 41-летний певец покончил жизнь самоубийством.
Согласно информации местных СМИ, Беннингтон долгое время боролся с проблемами, связанные с наркотиками и алкоголем. Кроме того, в детстве он пережил сексуальное насилие.
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