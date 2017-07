Основатель Linkin Park прокомментировал смерть фронтмена группы

Основатель американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода прокомментировал смерть фронтмена коллектива Честера Беннигтона.

«Я потрясен и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет опубликовано, как только мы его составим», — написал он в своем Twitter.



Shocked and heartbroken, but it s true. An official statement will come out as soon as we have one.



— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20 июля 2017 г.



Напомним, что солиста Linkin Park Честера Беннингтона обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии 20 июля.



По словам следователей, 41-летний певец покончил жизнь самоубийством.



Согласно информации местных СМИ, Беннингтон долгое время боролся с проблемами, связанные с наркотиками и алкоголем. Кроме того, в детстве он пережил сексуальное насилие.