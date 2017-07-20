Скончался актер Виктор Кинах

Актер Виктор Кинах скончался на 57-м году жизни, сообщает "Электротеатр Станиславский" на своем сайте.

Кинах – уроженец Караганды. В 18-летнем возрасте его приняли в артисты разговорного жанра сначала Владимирской, а затем Ярославской филармонии.

После окончания Щукинского училища актера взяли в Театр миниатюр под руководством Аркадия Райкина . За время работы в "Сатириконе" Кинах сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Багдадский вор", "Великолепный рогоносец", "Трехгрошовая опера".

Последние 20 лет артиста были связаны с Московским драматическим театром имени Станиславского.