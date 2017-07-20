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Скончался актер Виктор Кинах
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Актер Виктор Кинах скончался на 57-м году жизни, сообщает "Электротеатр Станиславский" на своем сайте.
Кинах – уроженец Караганды. В 18-летнем возрасте его приняли в артисты разговорного жанра сначала Владимирской, а затем Ярославской филармонии.
После окончания Щукинского училища актера взяли в Театр миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За время работы в "Сатириконе" Кинах сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Багдадский вор", "Великолепный рогоносец", "Трехгрошовая опера".
Последние 20 лет артиста были связаны с Московским драматическим театром имени Станиславского.