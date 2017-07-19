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СМИ: образ Путина убрали из двух новых западных фильмов
Образ президента России Владимира Путина убрали из двух новых западных фильмов, пишет The Hollywood Reporter. Как утверждается, речь идет о лентах "Красный воробей" и "Курск". Причиной названы опасения ответных мер со стороны "русских хакеров".
"Красный воробей" студии Fox рассказывает о российской шпионке, которую вербует ЦРУ. Главную роль сыграла лауреат премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс.
Что касается "Курска", то это фильм EuropaCorp Люка Бессона, посвященный аварии на подлодке "Курск" в 2000 году.
Ранее СМИ сообщали, что в фильме о подлодке "Курск" не будет Путина. Тогда это решение объяснялось желанием сместить фокус с политики.
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