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Лидера группы Depeche Mode выписали из минской больницы

Лидер группы Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из минской больницы, куда был госпитализирован накануне, сообщил РИА Новости во вторник главный врач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко.
В понедельник организаторы концерта Depeche Mode в Минске сообщили, что мероприятие отменено из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города. Сообщалось, что, по предварительной информации, у певца острое кишечное расстройство. В министерстве здравоохранения Белоруссии РИА Новости подтвердили информацию о госпитализации участника группы Depeche Mode, воздержавшись от дальнейших комментариев относительно диагноза и состояния здоровья ввиду конфиденциального характера данной информации.
"Думаю, он уже уехал (из больницы — ред.)", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что выписка состоялась во вторник.
Главврач подчеркнул, что состояние музыканта удовлетворительное, необходимая медицинская помощь была ему оказана в полном объеме.
Он также воздержался от комментариев относительного итогового диагноза Гаана, подчеркнув, что эта информация носит личный характер.
Группа Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.
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