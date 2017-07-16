"Доктором Кто" впервые станет женщина

Главную роль в самом продолжительном в истории сериале – "Доктор Кто" (Doctor Who) сыграет британская актриса Джоди Уиттакер – она станет первой женщиной в роли Доктора и тринадцатым по счету исполнителем главной роли, сообщает ТАСС

В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, который снимался в сериале с 2013 года, объявил о своем уходе из проекта. Сериал "Доктор Кто" вышел на экраны в 1963 году, был приостановлен в 1989 и возобновлен в 2005 году.