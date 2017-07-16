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"Доктором Кто" впервые станет женщина

Доктором Кто впервые стала женщина
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Главную роль в самом продолжительном в истории сериале – "Доктор Кто" (Doctor Who) сыграет британская актриса Джоди Уиттакер – она станет первой женщиной в роли Доктора и тринадцатым по счету исполнителем главной роли, сообщает ТАСС.
В январе 2017 года 58-летний шотландский актер Питер Капальди, который снимался в сериале с 2013 года, объявил о своем уходе из проекта. Сериал "Доктор Кто" вышел на экраны в 1963 году, был приостановлен в 1989 и возобновлен в 2005 году.
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Великобритания Главное Культура
ИТАР-ТАСС
Джоди Уиттакер
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