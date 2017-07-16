Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Названа причина смерти Владимира Толоконникова

Названа причина смерти Владимира Толоконникова
Фото:
Владимир Толоконников умер на 75-м году жизни в Москве, незадолго до этого он вернулся со съемок в Геленджике. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 мск)», — сказала представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал актер, сообщает РИА Новости.
Близкие актера сообщили, что в последнее время он лечил сердце, передает издание «Экономика сегодня».
На странице Театра им. Лермонтова в Facebook говорится, что Толоконников будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Владимир Толоконников — советский и казахстанский актёр театра и кино, получивший широкую известность благодаря роли Полиграфа Шарикова в «Собачьем сердце» Владимира Бортко по повести Михаила Булгакова. За эту роль он был награжден государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.
Еще 97 источников
Владимир Главное Происшествия
РИА Новости
Владимир Бортко Михаил Булгаков Владимир Толоконников
Оставить комментарий

Последние новости