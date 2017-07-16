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Названа причина смерти Владимира Толоконникова
Владимир Толоконников умер на 75-м году жизни в Москве, незадолго до этого он вернулся со съемок в Геленджике. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 мск)», — сказала представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал актер, сообщает РИА Новости.
Близкие актера сообщили, что в последнее время он лечил сердце, передает издание «Экономика сегодня».
На странице Театра им. Лермонтова в Facebook говорится, что Толоконников будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Владимир Толоконников — советский и казахстанский актёр театра и кино, получивший широкую известность благодаря роли Полиграфа Шарикова в «Собачьем сердце» Владимира Бортко по повести Михаила Булгакова. За эту роль он был награжден государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.
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