В версии фильма "Рокки" 1976 года присутствовала сцена стычки Рокки Бальбоа с его основным конкурентом в зале Диппером Брауном.





Актер, исполнивший роль "Рокки" Сильвестр Сталлоне продемонстрировал редкую фотографию, на которой изображена удаленная из первого фильма сцена. Черно-белый снимок он выложил в Instagram.

Rare deleted scene from ROCKY Unfortunately the studio burned all THE OUT TAKES by accident and only a few pictures remain ... This is the moment before ROCKY and knocks out DIPPER, ( played by the excellent Stan Shaw) who threatens him and took his locker! KEEP PUNCHING MY FRIENDS



Сталлоне отметил, что эта фотография является редкой, поскольку студия случайно сожгла все кадры, которые не вошли в картину, и их осталось совсем немного.