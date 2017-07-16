Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа



Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сознательно включил критику президента Дональда Трампа в программу своих гастролей в США и спокойно относится к тому, что из-за этого некоторые зрители покидают его концерты. Об этом 73-летний музыкант рассказал в субботу в эфире телекомпании CNN.

Турне Уотерса под названием "Мы и они" (Us + Them) началось 26 мая и совпало по времени с выпуском его первого за последние 25 лет сольного альбома. Рокер планирует дать в общей сложности 54 концерта, их графическое оформление включает изображения Трампа в образе Гитлера и ползающего дитя.



"Проводить тур было бы гораздо легче, если бы я это не делал [критиковал президента США] и у меня не было бы своего мнения", - признал Роджерс. "Мы начали в Канзас-Сити, потом были Луисвилл, Талса, Сент-Луис", - сказал он, добавив, что после первых 20 концертов публика даже в штатах, голосовавших на выборах прошлого года за республиканца, стала "воспринимать шоу".



"С моей точки зрения, надо обязательно делать выбор между тем, что считаешь правильным, и тем, что приносит тебе деньги", - заметил рокер. По его оценке, из-за неодобрения его мнения о Трампе каждый концерт досрочно покидают, "возможно, десять человек". "Это не стало большим сюрпризом для меня", - рассказал Роджерс.

