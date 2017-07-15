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«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Простоквашино» и «Попугая Кеши»
В Минкульте рассказали о планах «Союзмультфильма» запустить новые серии советских мультфильмов «Простоквашино», «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав». Киностудия Союзмультфильм выпустит новые серии популярных советских мультсериалов Простоквашино , Попугай Кеша и Котенок по имени Гав , сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
В Минкульте отметили, что Союзмультфильм в этом году планирует запустить производство пяти-семи сериалов для детей. Это Пластилинки и Оранжевая корова , уже запущенный в производство сериал Богатырята , а также Зебра в клеточку и Простоквашино , сообщили в ведомстве. В пятницу директором киностудии Союзмультфильм был назначен Борис Машковцев. Он не исключил, что киностудия может стать базой для создания российского программного обеспечения для производства анимации.
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