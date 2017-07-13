Умер Александр Майоров

Режиссер и сценарист Александр Майоров скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии режиссеров РФ.

По данным агентства, режиссер умер 11 июля, но об этом стало известно только в четверг, 13 июля. Причина его смерти не уточняется. Похороны Майорова пройдут в Грузии.

Александр Майоров - член Союза кинематографистов России, с 1981 года работал режиссером-постановщиком киностудии «Мосфильм». Также он преподавал во ВГИКе.

Майоров снял игровые фильмы «Случай на фабрике N6», «Золотые рыбки», «Шанс», а также одну из частей сериала «Маросейка 12».