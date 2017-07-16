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Шнуров объяснил, почему не выступит в ДНР и ЛНР
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Фронтмен и бессменный лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что может дать концерт в любой стране и городе, но не в Донецке и Луганске, передает ФАН.
По словам Шнурова, в его профессии главное — слушатели, но в ближайшее время выступления в Донецке и Луганске не запланированы из соображений безопасности.
Кроме того, рок-музыкант рассказал о концерте группы в Крыму, отметив, что исполнители приезжают туда «для людей, а не для территории».
Стоит отметить, что грядущий концерт петербургского коллектива «Ленинград» согласован с киевскими властями, поэтому Служба безопасности Украины не включит группу в черный список.
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