Ваш голос поможет выбрать «Утреннюю звезду»

Стартует третий этап голосования за самых ярких участников проекта «Утренняя Звезда», результаты которого определяют пользователи Рамблера.

Победа участников проекта «Рамблер Утренняя Звезда» теперь в ваших руках. Следите за новыми видео от полуфиналистов, которые будут появляться каждую неделю, и выбирайте самых талантливых. Ваш голос поможет участникам попасть в финал, а также на первый отчетный концерт «Рамблер Утренней Звезды», который состоится в сентябре.

Победитель, которого выберут пользователи Рамблера, пройдет в следующий круг. Отдать свой голос можно на любом этапе голосования.

Участие в конкурсе могут принять все желающие, достаточно прислать видео на портал utrozvezda.ru.

Ваших голосов ждут три участника проекта:

1. Иван Сохнев, 6 лет, г. Раменское

В четыре года Ваня, неожиданно для папы и мамы, серьезно увлекся игрой на укулеле. И сразу стал петь, аккомпанируя себе. Любит путешествовать с родителями и друзьями. В поездки и походы Иван обязательно берет любимый инструмент и в свободное время с удовольствием дает мини-концерты для близких. Участвует в конкурсах и даже дает мастер-классы по игре на укулеле! Мечтает завести кота, которому уже придумал кличку — Мурзик.

2. Николай Клицов, 16 лет, г. Москва

Николай, в свои 16 лет, не только играет на гитаре, клавишных и поет, но и сам сочиняет песни и делает аранжировки к ним. Видео на кавер-версию песню Егора Крида «Потрачу» посмотрело более полумиллиона пользователей социальных сетей, а сам Егор Крид сделал репост видеоролика Николая. Все свободное время Коля посвящает творчеству, но никогда не отказывается от выступлений на концертных площадках, куда его часто приглашают. В нашем голосовании Николай принимает участие с песней, автором которой является он сам.

3. Евгений Зыков, 19 лет, г. Новомосковск

В 10-летнем возрасте Женя сам научился играть на гитаре, подбирая понравившиеся песни, кавер-версии которых в его исполнении, позже, полюбились многим. Сейчас аудитория его слушателей в социальных сетях 35 тысяч человек. Сегодня Евгений профессиональны вокалист.

Недавно он закончил факультет эстрадного вокала музыкального колледжа. В репертуаре Жени много песен собственного сочинения. Одну из них, мы представляем на вашему вниманию.