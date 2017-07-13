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Состоялась премьера седьмого сезона «Игры престолов»
В Лос-Анджелесе прошла премьера седьмого сезона одного из самых популярных в мире сериалов.
В концертном зале Walt Disney в Лос-Анджелесе состоялась премьера седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов», об этом сообщает The Hollywood Reporter.
#GameofThrones premiere party pic.twitter.com/yMGUynIrD9— Lesley Goldberg (@Snoodit) 13 июля 2017 г.
Возвращение одного из самых популярных и дорогих сериалов в мире было отпраздновано с размахом и симфоническим оркестром. Премьеру посетили практически все ключевые актеры сериала, в том числе Кит Харрингтон, Софи Тернер, Николай Костер-Вальдау и многие другие.
#GameOfThrones S7 premiere -- with full orchestra performing the theme song. pic.twitter.com/QlcKAFmPb2— Lesley Goldberg (@Snoodit) 13 июля 2017 г.
«Игра престолов» — американский драматический сериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам серии романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Он выходит с 2011 на кабельном канале HBO, за это время «Игра престолов» успела собрать миллионы поклонников во всем мире и приобрести культовый статус, в том числе в России. Седьмой сезон стартует для широкого зрителя 16 июля.
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