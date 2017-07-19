Премьера нового сезона «Игры престолов» побила рекорд по количеству зрителей

Первую серию седьмого сезона сериала «Игра престолов» на кабельном телеканале HBO посмотрели 16,1 миллионов зрителей, что стало рекордным показателем для премьер телеканала. Об этом во вторник, 18 июля, пишет газета The New York Times

Как отмечается, количество зрителей первой серии по сравнению с предыдущим сезоном выросло на 50 процентов. Кроме того, количество зрителей эпизода увеличится еще и за счет повторных трансляций, а также сервисов on-demand.

Среднее количество зрителей одной серии предыдущего сезона сериала составило 25,7 миллиона человек, пишет газета.

4 июля в мессенджере соцсети Facebook заработал чат-бот, который рассказывает пользователям о событиях шести сезонов «Игры престолов».