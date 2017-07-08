Кортнев рассказал, кто на самом деле является истинным патриотом

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев рассказал, кто в России на самом деле в его понимании является истинным патриотом, передает НСН.

Ранее группа "Несчастный случай" выпустила клип на песню "Патриот", который вызвал массу дискуссий.

"Патриот — это человек, который болеет, переживает и работает в своей Родине. В нашей стране, как правило, патриоты занимаются горлопанством, тем, что рвут глотку, размахивают, то хоругвью, то триколором.

С моей точки зрения, ни черта они не делают хорошего. Против подобного лжепатриотизма мы и выступаем. С моей точки зрения, патриоты России — это врачи, учителя, инженеры, которые работают за грошовую зарплату, учат детей, спасают жизни и при этом не выходят на площадь и не кричат "Рос-си-я!!!".

Им некогда, они работают. Вот это и есть патриотизм", - сказал он.