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Кортнев рассказал, кто на самом деле является истинным патриотом
Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев рассказал, кто в России на самом деле в его понимании является истинным патриотом, передает НСН.
Ранее группа "Несчастный случай" выпустила клип на песню "Патриот", который вызвал массу дискуссий.
"Патриот — это человек, который болеет, переживает и работает в своей Родине. В нашей стране, как правило, патриоты занимаются горлопанством, тем, что рвут глотку, размахивают, то хоругвью, то триколором.
С моей точки зрения, ни черта они не делают хорошего. Против подобного лжепатриотизма мы и выступаем. С моей точки зрения, патриоты России — это врачи, учителя, инженеры, которые работают за грошовую зарплату, учат детей, спасают жизни и при этом не выходят на площадь и не кричат "Рос-си-я!!!".
Им некогда, они работают. Вот это и есть патриотизм", - сказал он.
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