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Суд заблокировал залог Украины за «Евровидение» по требованию Euronews

Euronews заблокировал залог Украины за «Евровидение»
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Глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания сообщил RNS, что суд заблокировал по требованию телеканала Euronews залог Украины за «Евровидение».
«Финансовые гарантии в €15 млн были заблокированы по требованию Euronews, это официальные документы суда. Мы направим соответствующие письма в Минюст и Минфин Украины, чтобы ведомства высказали официальную позицию по этому вопросу, и эта позиция также учитывалась в суде»,— сказал он, подчеркнув, что эти средства принадлежат государству, а не телекомпании.
Сотрудничество Euronews и Национальной телекомпании Украины было прекращено в 2014 году. После этого Euronews потребовал выплатить неустойку в €10,59 млн. В прошлом году претензия Euronews были признаны Хозяйственным судом Киева законными.
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