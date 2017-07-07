Суд заблокировал залог Украины за «Евровидение» по требованию Euronews

Глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания сообщил RNS, что суд заблокировал по требованию телеканала Euronews залог Украины за «Евровидение».

«Финансовые гарантии в €15 млн были заблокированы по требованию Euronews, это официальные документы суда. Мы направим соответствующие письма в Минюст Минфин Украины, чтобы ведомства высказали официальную позицию по этому вопросу, и эта позиция также учитывалась в суде»,— сказал он, подчеркнув, что эти средства принадлежат государству, а не телекомпании.

Сотрудничество Euronews и Национальной телекомпании Украины было прекращено в 2014 году. После этого Euronews потребовал выплатить неустойку в €10,59 млн. В прошлом году претензия Euronews были признаны Хозяйственным судом Киева законными.