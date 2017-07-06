Поклонская опубликовала порновидео

Парламентарий попросила пользователей Сети больше не присылать ей больше примеры актерских работ Айдингера. Она назвала амплуа актера "безобразными".





"Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа „гениального“, со слов режиссера Учителя, „подобранного по душевному складу“ актера на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности", – цитирует Поклонскую Ura.ru. По ее словам, все это должны увидеть те, "кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением".

В скандальном ролике собрана нарезка фильмов, в которых Айдингер играет в эротических сценах или изображает сумасшедшего. Также на видео есть отзывы Алексея Учителя о талантах актера.



Некоторые подписчики Поклонской поддержали смелое решение депутата, отметив, что "это целенаправленное глумление над православными России. "Наталья! Вы МОЛОДЕЦ, что подняли эту тему. Заколебали навязывать эту псевдокультуру, от которой тошнит", – пишет один из комментаторов.



Однако были и те, кто потребовали от депутата заняться своими прямыми обязанностями и не лезть в искусство. "Неужели нет других проблем в стране, кроме этого фильма, где вы могли бы кому-то чем-то помочь?", – вопрошает читатель.

Отметим, сам Айдингер ранее ответил Поколонской, назвавшей его порноактером. Он сказал, что под порнографией понимает исключительно плохую игру, но в "Матильде" никто такого не увидит.

