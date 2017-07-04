Главные события у вас в почте
Скончалась вдова Алексея Германа-старшего
Вдова Алексея Германа-старшего, постоянный соавтор его фильмов Светлана Кармалита скончалась на 78-м году жизни.
Об этом ТАСС сообщил во вторник глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.
"Светлана Кармалита умерла в больнице Санкт-Петербурга", - сказал Тельнов.
Светлана Кармалита родилась в Киеве, 9 марта 1940 года: Она - киносценарист, соавтор фильмов Германа-старшего, мать режиссера Алексея Германа-младшего.
Оставить комментарий