

Сотрудники МЧС отбуксировали несколько сотен машин, увязших в грязи на размытой дождем парковке рок-фестиваля "Нашествие" в Тверской области, сообщает МЧС России.

"Из-за неблагоприятной погоды транспортные средства, на которых приехали зрители на это значимое ежегодное мероприятие, увязли в бездорожье. На помощь гражданам поспешили сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области… Несколько сотен автомобилей уже транспортировано на проезжую часть с размытой в результате непогоды зоны парковки, работа продолжается", — говорится в сообщении.



Транспортировку застрявших машин спасатели проводят с помощью аварийно-спасательной техники, также планируется привлечь снегоболотоход "Бобр".



Помимо этого, сотрудники регионального МЧС продолжают следить за безопасностью более двухсот тысяч зрителей и участников фестиваля. Безопасность обеспечивает около 120 человек личного состава, в том числе поисково-спасательная группа, и 24 единиц техники. В Конаковском районе работает базовый лагерь с оперативным штабом, который контролирует все внештатные ситуации, возникающие на фестивале. Кроме этого, спасатели проводят со зрителями фестиваля профилактические беседы о действиях в условиях непогоды.

