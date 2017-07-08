Кинчев объяснил свое падение на сцене

Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев , открывая субботнюю программу фестиваля НАШЕСТВИЕ, поскользнулся на сцене и неудачно приземлился, передает НСН.

С музыкантом все в порядке, однако, падение подвигло его на активное общение с публикой. Фестиваль НАШЕСТВИЕ проходит в Тверской области 7,8 и 9 июля. На сцене "главного приключения года" уже выступили "Сплин", Вячеслав Бутусов с хором юных александровцев, "Пилот" и "Кипелов". Сегодняшнюю программу завершит выступление группы "Браво". Закрывает фестиваль в воскресение Юрий Шевчук и группа "ДДТ".

"Шлепнулся просто… скользко было. Надо было что-то сказать по этому поводу", - сказал он.