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Кинчев объяснил свое падение на сцене
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, открывая субботнюю программу фестиваля НАШЕСТВИЕ, поскользнулся на сцене и неудачно приземлился, передает НСН.
С музыкантом все в порядке, однако, падение подвигло его на активное общение с публикой. Фестиваль НАШЕСТВИЕ проходит в Тверской области 7,8 и 9 июля. На сцене "главного приключения года" уже выступили "Сплин", Вячеслав Бутусов с хором юных александровцев, "Пилот" и "Кипелов". Сегодняшнюю программу завершит выступление группы "Браво". Закрывает фестиваль в воскресение Юрий Шевчук и группа "ДДТ".
"Шлепнулся просто… скользко было. Надо было что-то сказать по этому поводу", - сказал он.
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