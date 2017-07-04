Экс-солист группы «Руки вверх» рассказал об истинных причинах распада группы



В 90-е годы группа "Руки вверх" была невероятно популярной. Сергей Жуков Алексей Потехин гастролировали по стране, их песни: "Крошка моя", "18 мне уже", "Он тебя целует" многие знали и любили. После распада группы участники поделили между собой весь репертуар. Сергей Жуков продолжил гастролировать по стране с хитами, а Алексей Потехин вместе с Владимиром Лучниковым создал группу "Поднимаем Руки вверх". По словам музыканта, он не собирает многотысячные залы поклонников, но и не переживает по этому поводу.

«Ездим мы не по крупным городам, а чаще всего по селам Сергей Жуков туда не поедет, например. Как и большинство из тех, кого вы видите по телевизору. Они только и знают, что ходить по красным дорожкам, надевать маски, танцевать на коньках и получать различные награды в виде тарелок, от которых толку мало», – признается Потехин. На вопрос журналистов о том, почему же на самом деле распалась некогда популярная команда "Руки вверх" мужчина отвечает, что поводом стали разногласия между участниками.



«Вот все меня спрашивают, почему я ушел из «Руки Вверх!» Я вам отвечу: потому что мы все стали взрослыми. Но Сергей так не считал, ему было комфортно. Ему комфортно и сейчас. Он всегда хотел славы, а я нет. Общаемся ли мы? Спросите это у него. Хотя вы вряд ли ему дозвонитесь. Он же VIP», - цитирует слова артиста издание "Собеседник".