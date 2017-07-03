Протоиерей Всеволод Чаплин предупредил о гибели «всех» в случае показа «Матильды»

По мнению Чаплина, если картина будет показана, Россия погибнет, и это будет «не зло, а благо». Бог, по его мнению, покажет таким способом то, «чего никогда нельзя делать».

«Мировая война неизбежна. Но если этот фильм не будет показан, в России, наверное, кто-то да останется жить, пусть не в городах. Если он будет показан, да погибнут все. И это будет достойно и справедливо», - сказал он.

В прошлом году представители общественного движения «Царский крест» обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой проверить режиссера Алексея Учителя из-за фильма «Матильда». Эту картину они назвали «антироссийской и антирелигиозной провокацией».

Позже Поклонская заявила, что фильм является «антиисторической подделкой» и нацелен на «дискредитацию» царя Николая II и его семьи. Поклонская направила генпрокурору РФ Юрию Чайке запрос о проверке картины. Сам Учитель назвал все претензии «глупостью и маразмом».

В мае стало известно, что полиция по запросу Поклонской начала налоговую проверку кинокомпании Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.