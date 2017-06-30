На телевидении посмеются над дачниками

На Первом канале готовится шоу, которое по стилистике можно сравнить с «Реальными пацанами» - в нем тоже все про настоящую жизнь без прикрас, с шутками и прибаутками.

Летом городские жители рвутся на дачу - поближе к природе. Или на Черное море — к шашлыкам и закатам. Главное - бегом из пыльного мегаполиса.

По сути шоу — это переплетение трех историй. В деревню Симоново под Тверью приезжает научный сотрудник НИИ Дима, вузовский методист Маша и их дочь-подросток Злата. Их соседи по даче — шофер Олег и его жена Александра. Семьи ходят друг к другу в гости, ссорятся, мирятся и объединяются перед общей угрозой. В это же время в солнечной Анапе энергичная бизнесвумен Лидия содержит мини-отель и своего любимого мужчину Игоря. А далеко на Алтае таежный старец Михей, в прошлом - ученый, встречает на заимке молодых гостей – журналистку из Москвы и телеоператора.

Работа над сериалом идет прямо сейчас. У зрителей будет ощущение, что действие происходит прямо у них перед глазами. Такой эффект достигается благодаря тому, что съемки идут со смартфонов в карманах актеров, ноутбука, оставленного на крыльце дома, фотоаппарата, висящего на заборе соседней избы, пролетающего дрона, а также камеры GoPro, привязанной к бредущей по деревне коровы.