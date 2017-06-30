Гражданская супруга Олега Яковлева намерена выпустить его сольный диск

Александра Куцевол, гражданская супруга и пиар-менеджер бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева , сообщила, что намерена выпустить диск его сольных песен, а также написать о нём книгу.

«Я в растерянности и потрясении от произошедшего. Знаю точно, что всю оставшуюся жизнь я посвящу памяти Олега, других мужчин у меня не будет. У Олега было много планов, я хочу осуществить их. В ближайших – выпустить диск его сольных песен, о котором он мечтал. Напишу и книгу, в которой расскажу об огромном счастье, которое мне эти пять лет дарил Олег. Я не устану повторять, какой это был добрый и светлый человек», — цитирует Куцевол «Дни.ру».

Ранее Куцевол назвала причину смерти Яковлева.

29 июня в Москве на 48-м году жизни скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев.