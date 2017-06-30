"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсе

Европейский вещательный союз (ЕВС) рекомендовал не штрафовать Россию за неучастие в песенном конкурсе "Евровидение-2017" и его организаторы не планируют санкций к РФ за отказ Первого канала от трансляции шоу. Об этом газете "Известия" сообщили в пресс-службе ЕВС.



"Против Первого канала, который отказался транслировать конкурс, группа рекомендовала не вводить никаких санкций. Относительно нарушений правил - Россия их компенсировала неучастием российского артиста в Киеве", - пояснили в организации. "Забегая вперед, союз хочет подчеркнуть свою приверженность ценностям конкурса и заявить, что все, кто хочет участвовать, имеют на это право. Руководящая группа надеется, что представители России и Украины соберутся на следующем этапе в Португалии в 2018 году".





Ранее руководящий орган "Евровидения" - Референтная группа - проинформировала Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) о наложенном на нее штрафе в связи с задержками при подготовке песенного конкурса 2017 года в Киеве и отсутствием надлежащего сотрудничества с Европейским вещательным союзом (ЕВС) при решении вопроса о допуске на конкурс российской певицы Юлии Самойловой . В ЕВС считают, что в результате недопуска исполнительницы из РФ внимание было отвлечено от конкурса и под угрозу был поставлен бренд "Евровидения".