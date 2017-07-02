Врачи рассказали о состоянии Владимира Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш, который 26 июня был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского, остается в больнице, сообщает РИА Новости . «Состояние средней тяжести, температура утром 36,5 градусов», — рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, что 95-летний актер оступился и упал в одной из стоматологических клиник Москвы. После чего был срочно госпитализирован с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника. Однако в итоге этот диагноз не подтвердился, врачи констатировали лишь сильный ушиб.

Этуш дебютировал в кино в 1953 году в фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Среди более 40 сыгранных им в кино ролей самые известные в фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». В последние годы он редко снимается в кино. В 2014 году он сыграл эпизодические роли в ремейке «Кавказской пленницы» и фильме «Лучшая девушка Кавказа».

С 1945 года Этуш преподает в театральном училище имени Щукина.Он участник Великой Отечественной войны.