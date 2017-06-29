Киев назвал необоснованными санкции EBU по Евровидению

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) считает необоснованными санкции из-за недопуска на Евровидение в Киеве участницы от России Юлии Самойловой . Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что решение о запрете въезда на территорию Украины Самойловой принимала Служба безопасности Украины (СБУ) в связи «с доказанным фактом незаконного въезда певицы на территорию» Крыма.

«В связи с этим НОТУ сообщает, что неуклонно придерживается законодательства Украины, выполняет решения уполномоченных органов власти и не видит возможным нарушать законы государства ни под каким предлогом. Евровидение как и любой другой международный конкурс не может стать исключением и оправданием для нарушения законов стран-участниц конкурса», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что общественный вещатель не является органом, который контролирует границы или влияет на законодательство Украины, вопрос правил пересечения границ и соответствующих санкций за их несоблюдение не лежит «в плоскости ответственности Национальной общественной телерадиокомпании Украины».

«Учитывая вышеизложенное, санкции против НОТУ необоснованны. НОТУ будет обжаловать такие санкции согласно правилам, действующим в Европейском вещательном союзе и уставу EBU», — подчеркнули в заявлении.

Ранее EBU оштрафовал НОТУ в связи с запретом на выступление участницы от России Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение».