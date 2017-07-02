Нарушение человеческого образа: Бутусов о своем отношении к Шнурову и мату

"Я сокрушаюсь внутренне и скорблю. Молюсь за них за всех. На мой взгляд, это безобразие, конечно. Нарушение человеческого образа", - заявил Бутусов.



Музыкант отметил, что подобное творчество вызвано тем, что "народ разрывается", пытаясь идти одновременно по дороге в Рай, к Богу и в Ад. И такие музыканты, как Шнур, по мнению Бутусова, идут "по легкому пути".



"Наступают времена, когда бесовщина откровенная людям больше по нраву, потому что можно себе многое позволить", - отметил музыкант, говоря о восприятии как тривиальных исконных ценностей "божьего закона".



При этом Бутусов заявил, что "можно выпустить пар", но это подобно гонке без тормозов, когда рано или поздно произойдет столкновение. А для сдержанности нужны силы.