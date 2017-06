Адель рассказала о желании завершить гастрольную карьеру

Британская певица Адель намекнула на завершение гастрольной карьеры во время концерта на стадионе «Уэмбли», сообщил Daily Mirror.

💌😢😭✒❤Photo by Traci @tracii_m Translation by @wannabeadkins Adele @Adele's letter from her your book! "So this is it after 15 months on the road and 18 months of 25 we are at the end. We have taken this tour across uk+ Ireland, throughout Europe, all over America and I finally got to go to Australia and New Zealand too. Touring is a peculiar thing, it doesn't suit me particularly well. I'm a real homebody and I get so much joy in the small things. Plus I'm dramatic and have a terrible history of touring. Until now that is! I've done 119 shows and these last 4 will take me up to 123, it has been hard out an absolute thrill and pleasure to have done. I only ever did this tour for you and to hopefully have an impact on you the way that some of my favourite artist have had on me live. And I wanted my final shows to be in London because I don't know if I'll ever tour again and so I want my last time to be at home. Thank you for coming, for all of your ridiculous love and kindness. I will remember all of this for the rest of my life. Love you. Goodnight for now" ❤️Adele #Adele #Adelettes #AdeleLive2017



Запись Адель была сделана на листке с концертной программой. В ней певица рассказала, что по окончании 15-месячных гастролей и 18 месяцев после выхода альбома «25», «мы пришли к концу пути».



Турне — это своеобразная вещь, она мне не особо подходит. Я настоящий домосед и меня могут радовать мелочи. Плюс я драматизирую и имею ужасную историю гастролей. Не знаю, отправлюсь ли я еще в тур, поэтому хочу, чтобы мой последний раз был дома



— Адель.





Как уточнила «Газета.ru» , Адель выступит в Лондоне еще три раза. Всего за тур, который завершится 2 июля, Адель выступит 123 раза.

Ранее Британская певица Адель встретилась с пожарными станции Челси в Лондоне. Адель и ее муж Саймон Конеки уже приходили на место пожара лондонского Grenfell Tower, в котором погибли десятки людей.