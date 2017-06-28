Ученые назвали Гарри Поттера виновным в исчезновении редких видов сов

Стабильно непрекращающаяся вот уже двадцать лет популярность " Гарри Поттера " приносит не только астрономические суммы всем, кто причастен к франшизе. Несет она и горе, беды, застенки, мор.

В частности, автор исследования, опубликованного в Global Ecology and Conservation, пришел к выводу: интерес к книгам и фильмам о мире Поттера напрямую влияет на резкое сокращение популяций диких сов в Индонезии.

"Я абсолютно уверен, что есть связь между "Гарри Поттером" и стремительным ростом подпольной торговли совами. Эти книги полагают совершенно нормальным держать сов в качестве домашних питомцев. В результате в Индонезии их называют теперь не птицами-призраками - Burung Hantu, а птицами Гарри Поттера - Burung Harry Potter", - сетует Винсент Найджмэн из Оксфордского университета.

Если еще остались те, кто не разбирается в нюансах творения Джоан Роулинг (что довольно сложно вообразить, особенно если не брать во внимание, скажем, пигмеем и бушменов), Винсент дает справку. Один из самых узнаваемых символов "Поттера" - Хедвиг, полярная сова, любимец главного героя, параллельно исполняющий функции почтового голубя в школе Хогвартс.

Неудивительно, что масса фанатов саги алчет иметь у себя такую же. Или примерно такую же. Или хоть что-то отдаленно похожее.

Вспомнив, что прецеденты всплеска к отдельным видам живности были и ранее (например, после премьер "101 далматинца" и "В поисках Немо"), Найджмэн проанализировал статистику продажи сов на "птичьих рынках" Индонезии, сопоставил их с датами выходов книг и фильмов о мистических битвах Гарри и заключил: да, влияние опусов британской писательницы на ассортимент торговцев на островах Ява и Бали несомненен и очевиден.

Но что самое печальное - алчность торговцев не знает пощады, и отлавливают они и тащат на базар без разбора как распространенные виды, так и редкие.

Теперь Найджмэн и его коллеги призывают власти Индонезии внести сов в реестр охраняемых видов и придумать для браконьеров наказание за отлов и торговлю этими птицами.