Праправнук российского императора Александра III прокомментировал фильм «Матильда»

Потомок российского императора Александра III Павел Куликовский высказал мнение о кинофильме «Матильда» режиссёра Алексея Учителя

Как сообщает kp.ru, Куликовский признался, что смеялся, увидев первый трейлер фильма об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской

«Когда я увидел первый трейлер, я смеялся. Настолько много исторических ошибок и ляпов, что фильм недопустимо называть историческим. Это вольная интерпретация тех фактов, которые, наверное, действительно произошли. То, что у Николая II был роман с балериной, — исторический факт. Но это был лишь короткий летний роман», — заявил он.

По мнению потомка императорского рода, данную картину стоит рассматривать просто как художественное произведение. Больше всего Куликовского во всей сложившейся ситуации вокруг этой работы удивляет тот факт, что данный фильм выпускают к 100-летию революции.

«Другой вопрос — зачем нужно выпускать фильм о судьбе Николая II именно к 100-летию революции? Почему нельзя было выпустить раньше к какому-нибудь кинофестивалю или показать на год позже? В общем, фильм я не видел, но то, что я увидел в трейлере, мне не понравилось!», — заключил он.