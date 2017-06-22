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Стас Костюшкин поддержал Панина

Костюшкин поддержал оскандалившегося Панина
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Певец Стас Костюшкин публично поддержал Алексея Панина, которого могут лишить родительских прав.

Я уже точно знаю , что вы напишите ! Точно знаю , что кое-кто , будет кричать , что он отписывается и прочее . Но дело в том , что нельзя бросать людей в беде , а талантливых тем более!! Я не то , чтобы сильно верующий человек , но знаю одно , Господь учит терпению ! Это не значит , что надо на все закрывать глаза , это значит , что если ваши глаза открыты , а у кого-то закрыты , помоги ему! Я ЯСНО ВЫРАЖАЮСЬ??!!! Теперь , посмотрите на ребёнка , на этот чистый взгляд , такого взгляда не может быть у плохих родителей. В разговоре с Лешей Паниным @panin.aleksey2018 , я часто слышал - Я му..ак , все испортил! Но когда он появился в кадре , я понял одно , всё еще поправится . Это крутой актер , и очень хороший человек. Простите меня , за скомканность мысли , просто надо было выговориться !

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)

В своем микроблоге экс-солист «Чая вдвоем» опубликовал видео после съемок в Анапе.
— Я не то, чтобы сильно верующий человек, но знаю одно: Господь учит терпению. Теперь посмотрите на ребенка, на этот чистый взгляд — такого взгляда не может быть у плохих родителей. В разговоре с Лешей Паниным я часто слышал: «Я му*ак, все испортил!». Но когда он появился в кадре, я понял одно: все еще поправится. Это крутой актер и очень хороший человек, — заявил Стас.
Шоу-бизнес
Алексей Панин Стас Костюшкин
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