Стас Костюшкин поддержал Панина

В своем микроблоге экс-солист «Чая вдвоем» опубликовал видео после съемок в Анапе.

— Я не то, чтобы сильно верующий человек, но знаю одно: Господь учит терпению. Теперь посмотрите на ребенка, на этот чистый взгляд — такого взгляда не может быть у плохих родителей. В разговоре с Лешей Паниным я часто слышал: «Я му*ак, все испортил!». Но когда он появился в кадре, я понял одно: все еще поправится. Это крутой актер и очень хороший человек, — заявил Стас.