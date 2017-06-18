"Когда были закончены съемки, но еще не было, как сказал Оливер, ни монтажа, ничего не было, позвонил его продюсер и сказал, что это не будет двухчасовой фильм. Мы говорим: "Как?" - "Это будут четыре часа". Мы говорим: "Это невозможно. Ну как четыре часа?" Он (Стоун) уперся: "Я не буду резать практически ничего", - рассказал Песков.

Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился 15 июня. Издательством Hot Books в США выпущена книга с полными текстами интервью.

Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.