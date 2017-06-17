Солиста Scooter удивил негатив из-за желания группы выступить в Крыму

Солист Scooter Эйч Пи Бакстер заявил, что не ожидал такого негатива из-за планов группы выступить в Крыму, так как свою деятельность музыканты осуществляют вне политики, сообщает Spiegel

"Мы получили запрос и выступаем в рамках фестиваля, мы считает это абсолютно полностью только музыкальным событием для наших фанатов", - отметил он.

Бакстер подчеркнул, что группа "не допустить, чтобы ее использовали в политических целях".

Менеджер группы Йенс Теле с удивлением сказал, что "они не знали, что идут в сторону политического конфликта".

По его словам, музыка Scooter совершенно вне политики: "Мы посещали Украину и Россию с 1995 года и у нас много фанатов, которые ждут нас".

Ранее сообщалось, что Украина может запретить въезд немецкой группе Scooter, если музыканты поедут в Крым через Москву.

Выступление Scooter в Крыму запланировано на 4 августа в рамках фестиваля ZB FEST в Балаклаве рядом с Севастополем.