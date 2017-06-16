СМИ обнародовали настоящее имя Джона Сноу из сериале "Игра престолов". Эту информацию в новом номере журнала Empire сначала заметили пользователи Reddit, а затем и онлайн-издания, в том числе Screen Rant.

С самого начала книжной серии Джорджа Мартина "Песнь льда и огня" было ясно, что Сноу – больше, чем просто бастард Неда Старка. Со временем появилась популярная фанатская теория, согласно которой это сын Лианны Старк (сестры Неда) и ее возлюбленного Рейгара Таргариена.

В финале шестого сезона "Игры престолов" подтвердилась версия о матери Сноу, а спустя некоторое время руководство телесети HBO официально подтвердило личность отца.

Теперь, в анонсе седьмого сезона, опубликованном в Empire, говорится, что настоящее имя Сноу – Джахарис Таргариен. Как отмечает Screen Rant, у поклонников сериала была такая версия.

В "Игре престолов" Джона Сноу играет актер Кит Харингтон . Премьера нового сезона состоится 16 июля.

Ранее сообщалось, что в новой "Игре престолов" будут самая длинная и самая короткая серии в истории шоу.