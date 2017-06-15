Леонардо Ди Каприо передал подаренный ему «Оскар» сотрудникам правоохранительных органов США. Американская полиция ведёт расследование дела о хищениях из государственного фонда Малайзии. Об этом сообщает агентство Reuters

По версии следствия, в 2016 году продюсерская компания Red Granite Pictures незаконно задействовала средства из госфонда Малайзии ради съёмок фильма «Волк с Уолл-стрит». Продюсеры картины подарили актёру статуэтку «Оскара», который в 1954 году получил актёр Марлон Брандо. Помимо статуэтки, Ди Каприо передал полицейским и другие вещи, полученные в качестве подарков ради организации благотворительного аукциона.