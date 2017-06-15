По данным ведомства, при съемке комедии в 2014 году использовались десятки миллионов долларов, похищенных из малайзийского инвестфонда, известного как 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Требование арестовать права на фильм содержатся в иске с требованием вернуть 540 миллионов долларов, украденных из фонда. Среди других активов подлежащих аресту — драгоценности, картина Пикассо и еще одна голливудская комедия.

Права на фильм "Тупой и еще тупее" принадлежат продюсерской компании Red Granite Pictures, которая заявила, что пытается урегулировать поданные против нее иски.