Безруков рассказал, какой сделал вывод после ответа Путина

Народный артист России Сергей Безруков, присутствовавший в зале во время проведения прямой линии с президентом Владимиром Путиным , рассказал РИА Новости , что услышал самый главный посыл – никто не будет запрещать произведения искусства.

Прямая линия с президентом России продлилась почти 4 часа. Безруков, обращаясь к Путину, поднял вопрос о фильме "Матильда" и поинтересовался, почему пытаются запретить картину, которую еще никто не видел. Путин ответил, что в отношении царской семьи было и раньше много фильмов, и даже более жестких, чем фильм "Матильда".

"Я услышал самое главное – никто не будет запрещать или закрывать произведения искусства. Конечно, каждый может высказывать свое мнение, но никто не имеет права запрещать фильм или спектакль. Будем надеяться, что то, что происходит сейчас с картиной Учителя, больше не повторится. Ведь самое главное, чтобы художник мог творить свободно", — сказал Безруков.