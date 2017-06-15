Гафт о кончине Алексея Баталова: Умер человек, который не должен был умирать

"Умер человек, который не должен умирать и он не умрет никогда. Потому что, глядя на него, видишь все лучшее в человеке, советском человеке, как говорят., включая ум, обаяние, юмор, силу - все было в этом человеке. Все хотят быть как Баталов. Это образец, который меняет жизни, что очень трудно делать", - сказал Гафт.

По словам артистка, очень редко встречаются такие люди и артисты, как Алексей Баталов.

"Это мой любимец, - добавил он, отметив колоссальный талант ушедшего актера, - Господи, Царство ему Небесное".

Напомним, Алексей Баталов скочался на 89-м году жизни в одном из подмосковных санаториев. В больницах он находился несколько месяцев - в январе 2017 года он пережил перелом шейки бедра, а в феврале ему была проведена операция.