Умерла повлиявшая на творчество The Rolling Stones актриса Анита Палленберг

Итальянская актриса Анита Палленберг скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Telegraph в четверг, 14 июня.

Причина смерти артистки не уточняется.

Палленберг снималась в таких фильмах, как «Барбарелла», «Диллинджер мертв», «Мистер Одиночество», «Представление», «4:44 Последний день на Земле». Помимо этого, она сыграла в сериале «Красиво жить не запретишь».

Актриса состояла в отношениях с гитаристом The Rolling Stones Брайаном Джонсом в начале 1960-х. В 1967 году, после расставания с музыкантом, она вышла замуж за другого участника группы, Кита Ричардса. В браке артисты завели троих детей. Они развелись в 1980 году, после того, как оба побороли героиновую зависимость.

Бывший менеджер The Rolling Stones Джо Бергман утверждал, что Палленберг оказала огромное влияние на несколько альбомов группы. Бывший менеджер The Rolling Stones Джо Бергман утверждал, что Палленберг оказала огромное влияние на несколько альбомов группы.

В начале 2000-х артистка занялась дизайном одежды.