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Умерла повлиявшая на творчество The Rolling Stones актриса Анита Палленберг
Итальянская актриса Анита Палленберг скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Telegraph в четверг, 14 июня.
Причина смерти артистки не уточняется.
Палленберг снималась в таких фильмах, как «Барбарелла», «Диллинджер мертв», «Мистер Одиночество», «Представление», «4:44 Последний день на Земле». Помимо этого, она сыграла в сериале «Красиво жить не запретишь».
Актриса состояла в отношениях с гитаристом The Rolling Stones Брайаном Джонсом в начале 1960-х. В 1967 году, после расставания с музыкантом, она вышла замуж за другого участника группы, Кита Ричардса. В браке артисты завели троих детей. Они развелись в 1980 году, после того, как оба побороли героиновую зависимость.
Бывший менеджер The Rolling Stones Джо Бергман утверждал, что Палленберг оказала огромное влияние на несколько альбомов группы.
В начале 2000-х артистка занялась дизайном одежды.