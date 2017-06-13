Главные события у вас в почте
Режиссёр Учитель рассказал о встрече с Поклонской
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о своей встрече в Кремле с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Я был приглашён в Кремль по случаю праздника (Дня России. — RT). Произошла историческая встреча с Натальей Поклонской», – рассказал режиссёр.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на слова Учителя, Поклонская попросила показать фильм «Матильда» её экспертам. Учитель в ответ предложил депутату самой посмотреть эту картину и сделать собственные выводы.
«Поклонская ответила: «Никогда. Мне всё расскажут эксперты», — сообщил режиссёр.
Ранее Учитель рассказал о результатах экспертизы «Матильды».
Оставить комментарий