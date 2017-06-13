Представитель прокомментировал состояние Николая Расторгуева после сердечного приступа

Накануне в Туле должен был запланирован праздничный концерт, посвященный Дню России. Главной звездой вечера должен был стать Николай Расторгуев. Однако незадолго до выхода на сцену артист плохо себя почувствовал. По сообщениям ряда СМИ, у него случился сердечный приступ. Певцу была вызвана скорая помощь, доставившая его в местную больницу. Концерт было решено не отменять, а вместо 60-летнего Николая на сцене солировали его бэк-вокалисты.

Чуть позже стали появляться слухи о, якобы, критическом состоянии Народного артиста. Но, спустя еще какое-то время, происшедшее прокомментировал концертный директор Николая. «Стабильно все, вся остальная информация будет позже!» — цитирует Олега Головко «Звезда».

Напомним, что совсем недавно сердечный приступ случился и у Аллы Пугачевой. После случившегося она прошла обследование, которое показало, что с операцией по стентированию сосудов можно еще подождать.