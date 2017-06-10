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День России на ТВ: праздничные концерты, фильмы о стране и много кино
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Российские телеканалы в продолжительные выходные, приуроченные к празднованию Дня России 12 июня, покажут праздничные концерты, премьеры документальных проектов, посвященных России, много художественных фильмов, мультфильмов и шоу.
В связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и выпадает на понедельник, россияне будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня.
Концерт "Голос. 5 лет" и докфильм "Крым. Небо родины"
Первый канал в субботу покажет документальный фильм "Юрий Степанов. И жизнь оборванной струной…" и премьеру цикла документальных фильмов по материалам программы "Жди меня" — "Это касается каждого". В воскресенье телезрителей ждет документально-игровой фильм "Страна советов. Забытые вожди", юбилейный вечер Татьяны Тарасовой, фильм Дмитрия Месхиева "Батальон", премьера документального фильма "Тайные общества. Наследники тамплиеров".
В День России в эфир телеканала выйдут кинофильмы "Весна на Заречной улице", "Дорогой мой человек", "Экипаж" Александра Митты, а также проект "Лучше всех. Рецепты воспитания", большой праздничный концерт в Кремле "Голос. 5 лет", вторая игра летней серии "Что? Где? Когда?" и премьера документального фильма Наталии Гугуевой "о военных лётчиках, которым пришлось сделать непростой выбор" — "Крым. Небо Родины".
"Когда распался СССР, Тимур Апакидзе и летчики его полка жили, работали, летали в Крыму. Многие из них не захотели второй раз принимать присягу (уже на верность Украине). Обстановка между поделившимися на "русских" и "украинцев" была накалена до предела, и все могло бы закончиться кровью. И тогда Апакидзе с частью своих летчиков приняли тяжело давшееся им решение уехать на Север в Россию. Они оставили на крымском полуострове свой родной аэродром "Нитка" в Саках, свои дома на берегу моря. А кто-то из них тогда оставил в Крыму свою семью, буквально, по национальному признаку", — говорится в анонсе к фильму.
Вручение госнаград и "время России"
Телеканал "Россия 1" в выходные покажет развлекательно-интеллектуальное шоу "Пятеро на одного", сериалы "Деньги", "И шарик вернется", премьеру фильма "Любить и верить" и художественный фильм "Укради меня". В понедельник, 12 июня зрителей ждут сериал "София", трансляция из Кремля церемонии вручения Государственных премий РФ, а вечером – большой праздничный концерт ко Дню России на Красной площади и премьера документального фильма Андрея Кондрашова "Время России".
Героями этого фильма стали как широко известные люди, так и истинно "народные" герои. Среди них многодетная семья Агаповых, вырастившая восемнадцать детей, Герой Советского Союза Александр Ватагин, уральские инженеры-конструкторы "Арматы", кубанские казаки, строители Керченского моста и многие другие люди, которые живут и трудятся на благо страны.
"Героями этого фильма стали и известные люди – Валентина Матвиенко, Михаил Ковальчук, Сергей Аксенов, Александр Витко, Николай Рыжков, Дмитрий Киселев, — а также истинно "народные" герои, такие как Елена Михайловна Голубева — бабушка, которая первой пришла на помощь пассажирам взорванного "Невского экспресса", Валентин Падалка — пилот, который спас жизни школьников, взятых в заложники", — говорится в анонсе к проекту.
Кино, сериалы и мультфильмы
"ТВ Центр" предложит своим зрителям сериал "Как выйти замуж за миллионера", художественные фильмы "Суета сует", "Жизнь, по слухам, одна", "Собачье сердце", "Укрощение строптивого", документальные проекты "Михаил Булгаков. Роман с тайной", "Роман Карцев. Шут гороховый", "Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы". Также в эфир выйдут юмористический концерт "Легко ли быть смешным?" и выпуск программы "Приют комедиантов".
В эфир СТС в длинные выходные выйдут кинофильмы "Сердцеедки", "Девять жизней", "Братья Гримм", "Трансформеры", "Чумовая пятница", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Призрачный патруль", "Соучастник", анимационные фильмы "Турбо", "Гадкий я", "Шрэк", а также шоу "Уральские пельмени".
ТНТ в субботу устроит марафон сериала "СашаТаня" с 12.30 до 20.00, после чего в эфир выйдет кинофильм "Гарри Поттер и орден Феникса". В воскресенье канал также покажет фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка", программы "ТНТ. Best", шоу "Где логика?", "Однажды в России", "Stand Up". В День России на ТНТ – марафон сериала "Полицейский с Рублевки".
Концерты и шокирующие гипотезы
НТВ в выходные дни раскроет "Секрет на миллион" Игоря Крутого, покажет трансляцию международного конкурса "Детская Новая волна – 2017", выпуск программы "Звезды сошлись", а также юбилейный концерт Гоши Куценко "Гоша, не горюй!" и комедию с Куценко "Упражнения в прекрасном".
В День России НТВ покажет фильм Александра Прошкина "Русский бунт" по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина, культовые советские картины "Ко мне, Мухтар!" с Юрием Никулиным и "Кин-дза-дза" с Юрием Яковлевым и Евгением Леоновым, а также боевик "Беги!" с Павлом Прилучным и Екатериной Редниковой в главных ролях и один из любимых зрителями НТВ сериалов "Морские дьяволы".
Зрители РЕН ТВ в выходные увидят программы с Игорем Прокопенко – "Военная тайна" и "Территория заблуждений", а так же документальный спецпроект "Засекреченные списки. 9 причин грядущей войны", концерт Михаила Задорнова "Мы все учились понемногу". В воскресенье – целый день будут идти анимационные фильмы, среди которых, в частности, "Иван Царевич и серый волк", "Три богатыря на дальних берегах", "Алеша Попович и Тугарин змей". А в День России канал устроит "День шокирующих гипотез" с Игорем Прокопенко, зрителей ждут "невероятные открытия и шокирующие разоблачения, всемирные заговоры и мистификации, захватывающие расследования и удивительные находки, которые способны перевернуть все представления об окружающей действительности".
Елена Голубева Леонид Марков Дмитрий Месхиев Татьяна Тарасова Еще 20 тегов
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