День России на ТВ: праздничные концерты, фильмы о стране и много кино

Российские телеканалы в продолжительные выходные, приуроченные к празднованию Дня России 12 июня, покажут праздничные концерты, премьеры документальных проектов, посвященных России, много художественных фильмов, мультфильмов и шоу.

В связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня и выпадает на понедельник, россияне будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня.

Концерт "Голос. 5 лет" и докфильм "Крым. Небо родины"

Первый канал в субботу покажет документальный фильм " Юрий Степанов . И жизнь оборванной струной…" и премьеру цикла документальных фильмов по материалам программы "Жди меня" — "Это касается каждого". В воскресенье телезрителей ждет документально-игровой фильм "Страна советов. Забытые вожди", юбилейный вечер Татьяны Тарасовой , фильм Дмитрия Месхиева "Батальон", премьера документального фильма "Тайные общества. Наследники тамплиеров".

В День России в эфир телеканала выйдут кинофильмы "Весна на Заречной улице", "Дорогой мой человек", "Экипаж" Александра Митты , а также проект "Лучше всех. Рецепты воспитания", большой праздничный концерт в Кремле "Голос. 5 лет", вторая игра летней серии "Что? Где? Когда?" и премьера документального фильма Наталии Гугуевой "о военных лётчиках, которым пришлось сделать непростой выбор" — "Крым. Небо Родины".

"Когда распался СССР, Тимур Апакидзе и летчики его полка жили, работали, летали в Крыму. Многие из них не захотели второй раз принимать присягу (уже на верность Украине). Обстановка между поделившимися на "русских" и "украинцев" была накалена до предела, и все могло бы закончиться кровью. И тогда Апакидзе с частью своих летчиков приняли тяжело давшееся им решение уехать на Север в Россию. Они оставили на крымском полуострове свой родной аэродром "Нитка" в Саках, свои дома на берегу моря. А кто-то из них тогда оставил в Крыму свою семью, буквально, по национальному признаку", — говорится в анонсе к фильму.

Вручение госнаград и "время России"

Телеканал "Россия 1" в выходные покажет развлекательно-интеллектуальное шоу "Пятеро на одного", сериалы "Деньги", "И шарик вернется", премьеру фильма "Любить и верить" и художественный фильм "Укради меня". В понедельник, 12 июня зрителей ждут сериал "София", трансляция из Кремля церемонии вручения Государственных премий РФ, а вечером – большой праздничный концерт ко Дню России на Красной площади и премьера документального фильма Андрея Кондрашова "Время России".

Героями этого фильма стали как широко известные люди, так и истинно "народные" герои. Среди них многодетная семья Агаповых, вырастившая восемнадцать детей, Герой Советского Союза Александр Ватагин , уральские инженеры-конструкторы "Арматы", кубанские казаки, строители Керченского моста и многие другие люди, которые живут и трудятся на благо страны.

Кино, сериалы и мультфильмы

В эфир СТС в длинные выходные выйдут кинофильмы "Сердцеедки", "Девять жизней", "Братья Гримм", "Трансформеры", "Чумовая пятница", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Призрачный патруль", "Соучастник", анимационные фильмы "Турбо", "Гадкий я", "Шрэк", а также шоу "Уральские пельмени".

ТНТ в субботу устроит марафон сериала "СашаТаня" с 12.30 до 20.00, после чего в эфир выйдет кинофильм "Гарри Поттер и орден Феникса". В воскресенье канал также покажет фильм "Гарри Поттер и Принц-полукровка", программы "ТНТ. Best", шоу "Где логика?", "Однажды в России", "Stand Up". В День России на ТНТ – марафон сериала "Полицейский с Рублевки".

Концерты и шокирующие гипотезы

НТВ в выходные дни раскроет "Секрет на миллион" Игоря Крутого, покажет трансляцию международного конкурса "Детская Новая волна – 2017", выпуск программы "Звезды сошлись", а также юбилейный концерт Гоши Куценко "Гоша, не горюй!" и комедию с Куценко "Упражнения в прекрасном".