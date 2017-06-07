Самойлова намерена хорошо подготовиться к Евровидению-2018

Российская певица Юлия Самойлова считает, что самое главное для нее сейчас – хорошо подготовиться к международному песенному конкурсу "Евровидение-2018".

"Какие могут быть ожидания от предстоящего конкурса? Главное, чтобы все случилось, наконец, чтобы не было каких-то непонятных ситуаций. Считаю, что самое главное – получить удовольствие от конкурса и хорошо к нему подготовиться, показать себя, показать насколько я хорошо подготовилась", — сказал Самойлова во вторник в Ереване, отвечая на вопрос РИА Новости

По ее словам, ее новая песня для "Евровидения" будет выбрана позднее.

В столице Армении певица исполнила на конкурсе красоты "Мисс СНГ-2017" композицию Flame Is Burning, с которой она должна была выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Победительницей "Мисс СНГ" стала представительница Армении Шушан Ерицян.