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Националисты угрожают сорвать концерт российского рэпера в Одессе
Фото: Википедия
На Украине националисты заявили, что намерены сорвать выступление российского рэпера Матвея Мельникова (Мот) в Одессе. Причиной такой реакции со стороны ультраправых активистов стало посещение артистом Крыма. Об этом заявил бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергей Стерненко в своем аккаунте в Facebook.
«Он (Мельников. — прим. Рамблер) нарушил закон Украины, правила пересечения государственной границы, и своим публичным выступлением дал знать обществу, что признает оккупацию нашего полуострова Крым, — заявил Стерненко.
В другой публикации Стерненко призвал единомышленников приходить на срыв концерта и приглашать своих друзей. Выступление Мота запланировано на 10 июня в клубе «Боно». Ранее свои концерты на Украине из-за угроз националистов отменили певица Светлана Лобода и музыкант Иван Дорн.
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