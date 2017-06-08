Оливер Стоун низко оценил работу Келли на интервью с Путиным

Ведущая американского телеканала NBC News Мегин Келли, взявшая интервью у президента России Владимира Путина , плохо выполнила свою работу, заявил кинорежиссер Оливер Стоун , который также побеседовал с российским лидером. «Он знал свое дело, а она нет», - заявил Стоун, сравнивая Путина и Келли на интервью. По мнению Стоуна, Келли, которая напоминала «пулемет», продемонстрировала недостатки современной американской журналистики, игнорирующей нюансы, передает ТАСС . Стоун признал, что сама журналистка смотрелась привлекательно, ее вопросы были провокационными, но при этом Келли не смогла «поддержать спор или противостоять, потому что не знает многих вещей».

По итогам Международного экономического форума в Санкт-Петербурге Путин дал интервью американскому телеканалу NBC.

Los Angeles Times считает, что Путин «добился преимущества» над Келли, интервью для президента России «стало детской игрой».

Оливер Стоун снимал документальный фильм с участием Путина в течение последних двух лет. Премьера фильма запланирована на телеканале Showtime 12–15 июня.