Итоги российского отборочного тура детского "Евровидения" подведут в субботу, победитель будет представлять Россию на международном конкурсе, который пройдет в Грузии 26 ноября.

С равным результатом (9,2%) на официальном сайте конкурса в 23.00 накануне подсчета голосов лидировали Кирилл Есин с песней "Яркие танцы" и Вероника Устинова с песней "Я бы хотела все узнать". На 0,1% от них отстает Полина Богусевич с песней "Крылья", которая набрала 9,1%.

Всего в конкурсе принимал участие 21 юный исполнитель. Итоги будут подведены 3 июня, победитель конкурса представит Россию на детском "Евровидение-2017", который пройдет в Грузии 26 ноября.